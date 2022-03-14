شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أيام قليلة وينتهي فصل الشتاء، معلناً بداية الربيع رسمياً، في آخر أيام شهر مارس/آذار، فيما تفرض البرودة نفسها على الأجواء في العواصم العربية المختلفة.



في مصر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الإثنين منخفضاً في درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء.

ويكون الطقس دافئاً على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، ومائل للبرودة على شمال صعيد مصر، ودافئ في جنوبها.

وفي الليل تكون الحرارة شديدة البرودة على جميع الأنحاء، كما تكون هناك فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما تكون هناك أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وتنشط الرياح على مستوى الجمهورية.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة 16 درجة للكبرى، والصغرى 9 درجات، وتصل في سانت كاترين إلى 13 درجة للكبرى و3 درجات للصغرى.

حالة الطقس في السعودية

في المملكة العربية السعودية، تكون السماء غائمة جزئياً، مع احتمالية لتكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية، من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتمتد إلى غرب الرياض، والقصيم، وبعض أجزاء المنطقة الشرقية.

وتستمر العوالق الترابية والأتربة المثارة، على وسط وشرق المملكة.

حالة الطقس في العراق

وفي العراق يتوقع سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنت هيئة الأنواء الجوية.

كما تنخفض درجات الحرارة في الليل، وتتساقط الأمطار بشكل متفاوت خلال الأيام الأربعة المقبلة. وتكون درجة الحرارة في بغداد 20 للعظمى و6 درجات للصغرى.

وفي المنطقة الوسطى يكون الجو غائماً، وترتفع درجات الحرارة عن أمس.

وفي المنطقة الشمالية يكون الجو غائماً جزئياً، مع تساقط زخات مطر خفيفة، في الأقسام الشمالية. وفي الجنوب يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم.

حالة الطقس في الأردن

يسود المملكة طقس بارد بوجه عام، في كثير من المناطق، ويكون شديد البرودة في المرتفعات الجبلية.

وفي الليل يتسرّب هواء قطبي أكثر برودة نحو المملكة، ليسود طقس قارس في أكثر المناطق، مع تشكل الصقيع وسقوط زخات الثلج على بعض المناطق، في ساعة متأخرة من الليل.

حالة الطقس في الجزائر

وفي الجزائر أشارت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 90 كيلو مترا في الساعة على العديد من الولايات الشرقية من الوطن من اليوم حتى الأربعاء. وتكون درجة الحرارة العظمى ٢٢ والصغرى ١٦.

حالة الطقس في المغرب

في المغرب، تكون درجات الحرارة العظمى اليوم ١٧ درجة، وتصل لـ١٠ درجات مساء.

ويكون الجو غائماً مع احتمالية سقوط للأمطار.