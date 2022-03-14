شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل 2500 مدني جراء قصف روسيا لـ”ماريوبول” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن مقتل 2500 مدني جراء قصف روسيا لمنطقة الميناء الشرقي في ماريوبول، مضيفة أنه تم الاتفاق مع روسيا على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك، وفقًا لـ”العربية”.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام روسية، أن القاعدة البحرية الأوكرانية في مدينة بيرديانسك تحت سيطرة القوات الروسية.
وفي سياق آخر، أكدت الرئاسة الأوكرانية أن جولة المحادثات مع روسيا تتركز على السلام ووقف إطلاق النار وانسحاب قواتها والضمانات الأمنية.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
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