شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: التقدم في المحادثات مع أوكرانيا مرهون بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية اليوم، أن التقدم في المحادثات مع أوكرانيا مرهون بما ستقدمه من تسويات.

وكشفت عن استئناف جولة محادثات جديدة مع أوكرانيا اليوم، ولكن عبر تقنية الفيديو.

وأوضح مفاوض روسي، أن التقدم الكبير في المحادثات بين موسكو وكييف يوشك أن يؤدي لاتفاق، مشيرًا إلى تقدم جوهري مع الجانب الأوكراني.

وأضاف أنه من الممكن التوصل لموقف مشترك مع الجانب الأوكراني قريبا، لافتًا إلى أنه قد يتم التوصل إلى موقف مشترك قريبا في ظل التقدم الحاصل.

وأكد الكرملين أن التوقيع على اتفاقات خلال المفاوضات التي تستأنف اليوم، يمكنه أن يشكل أساسا للتقليل من حدة التوتر، مشيرًا إلى أن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، لكن يجب معرفة ما سيتم بحثه.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مفاوض أوكراني، أنه يتوقع الخروج بنتائج من محادثاتهم مع الجانب الروسي خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين أن قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي.