شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: روسيا دمرت 30 مختبراً بيولوجياً أمريكياً في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن هناك 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا في أوكرانيا وتم تدميرها وفقا للتقارير الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير ٣٩٢٠ منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء عمليتنا العسكرية، مشيرة إلى أن قواتها وصلت إلى مناطق فاديانويه وسلادكويه وستيبنويه وتارامتشوك وسلافنويه، وتواصل عملياتها وتتقدم 11 كيلومترا في العمق الأوكراني.

وأضافت أن قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي.

فيما كشف السلاح الجوي الروسي، أنه دمر ١٨٧ منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، بنقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا لدولة محايدة ما يجعل عمل المنظمة أقل تسييسا.

من ناحية أخرى دعت السفيرة البريطانية في أوكرانيا، إلى سرعة الإفراج الفوري عن المسؤولين الأوكرانيين الذين اختطفتهم القوات الروسية.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، بإصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مبان سكنية في هجوم صاروخي روسي على زيتومير غربي كييف.