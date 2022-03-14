شكرا لقرائتكم خبر عن “غازبروم”: استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة غازبروم الروسية عن استمرارها في توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، زيادة طلبات المشترين الأوروبيين لشراء الغاز الطبيعي من غازبروم في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا.

ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي “تي تي إف” إلى 1468 دولارا لكل 1000 متر مكعب.

وقال المتحدث باسم غازبروم سيرغي كوبريانوف للصحافيين إن “غازبروم الخليج 365 توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين”، مضيفًا أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ 109.6 مليون متر مكعب.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.