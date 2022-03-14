شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج.. 1912 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت النرويج 1912إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد صفر حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و351 ألفا و883 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 1753 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و251 ألفا و214 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.