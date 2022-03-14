شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وصول إمدادات طبية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن إمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها مستلزمات معالجة الإصابات بدأت تصل إلى أوكرانيا لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يواجه نقصا في الإمدادات وسط الغزو الروسي.

وقالت المنظمة إن سلاسل الإمداد اضطربت بشدة لتعطل كثيرين من الموزعين عن العمل وصعوبة وصول المخزونات بسبب العمليات العسكرية وتضاؤل الإمدادات الطبية بفعل ضغط رعاية المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأضافت في بيان "العدد التقديري الحالي لمن تأثروا بذلك في أوكرانيا يبلغ 18 مليونا منهم 6.7 مليون نازحين داخليا. وفر قرابة ثلاثة ملايين من البلاد".

وقالت المنظمة إنها تعمل مع شركاء للتخفيف من نقص المعدات والأدوية المهمة مثل الأكسجين والإنسولين ومستلزمات الجراحة والتخدير ونقل الدم.

ونددت المنظمة بالهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية وقالت إنها تحققت من صحة 31 هجوما منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط وحتى 11 مارس آذار.

وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 12 قتيلا و34 جريحا من بينهم ثمانية مصابين وقتيلان من العاملين في حقل الرعاية الصحية.