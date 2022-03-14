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الصدر والمالكي: تقارب قد ينهي الازمة السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - رئيس الجمهورية: نثمن المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري

الخزعلي يرحب بالتطورات السياسية الاخيرة ويأمل بان يكون مخرجا من الانسداد السياسي

قيادي بدولة القانون: لقاء مرتقب بين المالكي والصدر الاثنين المقبل

القانون: اجتماع رباعي قريب يجمع المالكي والصدر والبارزاني والحلبوسي

الديمقراطي الكردستاني: اتصال الصدر والمالكي سيسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية

حركة امتداد: لسنا معنيين بالاتفاقات السياسية الأخيرة التي ستفضي الى النتائج نفسها منذ 18 عاما

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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