انت الان تتابع خبر الصدر والمالكي: تقارب قد ينهي الازمة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس الجمهورية: نثمن المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري

الخزعلي يرحب بالتطورات السياسية الاخيرة ويأمل بان يكون مخرجا من الانسداد السياسي

قيادي بدولة القانون: لقاء مرتقب بين المالكي والصدر الاثنين المقبل

القانون: اجتماع رباعي قريب يجمع المالكي والصدر والبارزاني والحلبوسي

الديمقراطي الكردستاني: اتصال الصدر والمالكي سيسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية

حركة امتداد: لسنا معنيين بالاتفاقات السياسية الأخيرة التي ستفضي الى النتائج نفسها منذ 18 عاما