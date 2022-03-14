انت الان تتابع خبر الصدر والمالكي: تقارب قد ينهي الازمة السياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رئيس الجمهورية: نثمن المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري
الخزعلي يرحب بالتطورات السياسية الاخيرة ويأمل بان يكون مخرجا من الانسداد السياسي
قيادي بدولة القانون: لقاء مرتقب بين المالكي والصدر الاثنين المقبل
القانون: اجتماع رباعي قريب يجمع المالكي والصدر والبارزاني والحلبوسي
الديمقراطي الكردستاني: اتصال الصدر والمالكي سيسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية
حركة امتداد: لسنا معنيين بالاتفاقات السياسية الأخيرة التي ستفضي الى النتائج نفسها منذ 18 عاما