انت الان تتابع خبر زيدان يبحث مع حقوقيي ذي قار التعاون المشترك وتذليل العقبات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، استقبل وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار، لبحث التعاون بين القضاء والاتحاد".
وأضاف البيان، أن اللقاء "بحث معالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء عمله في المحاكم، وأوعز رئيس المجلس بمعالجتها".