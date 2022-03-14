زيدان يبحث مع حقوقيي ذي قار التعاون المشترك وتذليل العقبات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، استقبل وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار، لبحث التعاون بين القضاء والاتحاد".

وأضاف البيان، أن اللقاء "بحث معالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء عمله في المحاكم، وأوعز رئيس المجلس بمعالجتها".