انت الان تتابع خبر تراوح في مكانها... مفاوضات الاجتماع الرباعي لم تصل الى توافقاتٍ نهائيةٍ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما بعد الاجتماع الرباعي مفاوضات الاطار والتيار يبدو انها مازالت تراوح في مكانها ولم تفض الى توافقات او اتفاقات نهائية وسط تسريبات نيابية تتحدث عن اجتماع اخر ببغداد لكنه هذه المرة سيكون خماسيا بحضوركردي..تراوح في مكانها .. مفاوضات الاجتماع الرباعي في الحنانة لم تصل الى توافقاتٍ نهائيةٍ وتسريبات نيابية عن اجتماعٍ خماسي مرتقب في بغداد.



لم يتحقق ما كان في الحسبان . ما بعد الاجتماع الذي جمع قوى الاطار بالتيار بحضور تحالف السيادة خرج بقصاصة بيضاء وباللون الاحمر كتب عليها شكل الحكومة المقبلة اغلبية وطنية لا شرقية لا غربية ما يعني ان التوافق لم يأخذ مجراه والامور معلقة على امل اجتماع جديد لكن هذه المرة سيكون خماسيا، وفي بغداد هذا ما كشفته اوساط نيابية وهي تتحدث عن سير المفاوضات مؤكدة ان الاجتماع المقبل سيضم شخصيات كردية للوصول الى اتفاق عله يكون النهائي بشان الكتلة الكبرى التي من خلالها سيمضي رئيس الجمهورية ومرشح رئاسة الوزراء ايضا لكن لم يُحدد الى الان موعد اللقاء في ظل توقعات سياسية بان شكل الحكومة سيكون فعليا وفق الية الاغلبية الوطنية لكن بمرشحٍ يحمل مواصفات الاغلبية بطابعٍ توافقي مرضي لقوى الاطار وباقي الكتل والاحزاب كالمرشح المطروح حاليا جعفر الصدر ومنافسه الاقوى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وفقا للمعطيات.

