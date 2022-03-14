مستشار السيسي يوجّه رسالة مهمة إلى المصريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وجَّه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، رسالة مهمة إلى المصريين قبيل حلول شهر رمضان المبارك.



وقال تاج الدين إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الـ48 ساعة الماضية أن فيروس كورونا (كوفيد 19) ما زال موجوداً، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع استعداداً لشهر التجمعات.

وأضاف: «يجب أن نسهم جميعاً في حماية أنفسنا والدولة والمجتمع من انتشار هذا الفيروس»، موضحاً أننا سنحتفل برمضان ونسعد به ضمن توجُّه سلوكي للحد من التجمعات الكثيرة.

وتابع أنه يجب استخدام وسائل وقائية ووسائل نظافة للحد من انتشار المرض وأي أمراض أخرى.

وكشف عن الوضع الوبائي في مصر قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن مصر كانت تشهد زيادة في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، وكانت الأكثر في الأعداد مقارنة بالموجات السابقة، لافتاً إلى أن السبب في ذلك هو متحور أوميكرون الذي كانت نسبة العدوى به عالية.

وذكر أن الأعداد بدأت في الانخفاض بعد ذلك، منوهاً بأن الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير والحالة مستقرة.