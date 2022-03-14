شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أنه لا سبب لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا لا ترى سبباً لإرسال قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا.



ونقلت الوكالة عن بيوتر إليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية أنه لا حاجة لقوات حفظ السلام، لأن روسيا تسيطر على الوضع.

وستعقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الإثنين، عبر الفيديو في الـ 10:30 صباحاً بتوقيت كييف.