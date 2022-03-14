وكالة: روسيا تتهم قوميين أوكرانيين بتخريب مصنع كيماويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين نفذوا عملاً تخريبياً استهدف مصنع أفدييفسكي لفحم الكوك، والكيماويات بالقرب من دونيتسك، وذلك بإضرام النيران فيه.



وتابع المصدر "نفذ مسلحون من كتائب القوميين عملاً تخريبياً بمصنع أفدييفسكي لفحم الكوك والكيماويات في إقليم دونيتسك".

وأضاف المصدر"اندلع الحريق نتيجة لأعمال التخريب، وتتصاعد الآن الانبعاثات الحمضية، والدخان السام، الذي يواصل الانتشار فوق المناطق السكنية المجاورة".