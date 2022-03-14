أوكرانيا تهاجم ألمانيا بسبب روسيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ألمانيا على سياستها طويلة الأمد مع روسيا.



واتهم كوليبا، في حديث سياسي على شبكة "إيه آر دي" العامة الألمانية مساء أمس الأحد، ألمانيا بالمساهمة بالفعل في الموقف الروسي الحالي.

وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا كانت تأمل أن تضطلع برلين بما يكفي في الوقت الراهن لإيقاف روسيا وسط اجتياحها لأوكرانيا.

وقال كوليبا، الذي وصف ألمانيا وأوكرانيا " بالدولتين الشريكتين"، إنه يأمل أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول على الأسلحة الضرورية للدفاع عن نفسها، والمساعدة في معاقبة روسيا، بعقوبات أكثر صرامة، ودعم أوكرانيا في طلبها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأقر وزير الخارجية الأوكراني بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون عملية طويلة، لكنه أصر على أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، مضيفاً أنه مع وجود أوكرانيا، ستكون أوروبا أكثر أماناً.

وقال كوليبا، الذي أشاد أيضاً ببعض القرارات الألمانية في الأيام الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، إنه يدرك أن التغييرات السياسية لا تأتي بسهولة في البلاد، لكنه أشار إلى أن العالم الآن يرى الوجه الحقيقي لروسيا.

وقال إن الأوكرانيين يدفعون الثمن الآن، يقتل أطفالهم وتُسوى مدنهم بالأرض.

ودعا ألمانيا إلى الاعتراف بخطئها وتصحيح مسارها.