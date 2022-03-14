شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد اليوم واجتماعات مكثفة للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، الموافقة على المواد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والرقابة على أموالها بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وتوقفت المناقشات عند المادة 82.

كما تستأنف 11 لجنة نوعية بالمجلس اجتماعاتها لمناقشة اقتراحات برغبة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية وتلبية احتياجات المواطنين في بعض المحافظات، كما تناقش ملفات وقضايا في مجالات مختلفة.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وذلك في إطار سلسلة جلسات تعقدها اللجنة لدراسة هذا الملف.

بينما تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

وتنعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، لمناقشة قضية "المخدرات ..الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى"، وتبحث آليات التصدي والمواجهة لهذه القضية لحماية المجتمع من أضرارها.

أما لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، فيشهد اجتماعها استكمال دراسة طلب المناقشة العامة الذي أحيل إلى اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اجتماعين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمد الصالحي، بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين، والإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم.

فيما، تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور ممثلى الحكومة.

وتنظر لجنة الصحة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزي بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

ويتناول اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

من جانبها، تناقش لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح، بحضور ممثلي الحكومة.