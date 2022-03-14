صور - كسح مياه الأمطار من القرى والنجوع غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، اليوم الاثنين، كسح تجمعات مياه الأمطار من شوارع القرى والنجوع على أطراف المدينة.

ومن جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، إن إدارة الصرف الصحي تواصل لليوم الثاني جهود شفط مياه الأمطار المتراكمة بالقرى والنجوع.

كانت الإسكندرية تعرضت، أمس، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك تزامنًا مع نوة "الحسوم".

ونشرت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة 132 سيارة لكسح مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، لضمان انتظام حركة المرور.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.