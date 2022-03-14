ضبط "3 كيلو حشيش" في حيازة عاملين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، 3 كيلو جرام حشيش بحيازة عاملين قبل ترويجهم، بأخميم في محافظة سوهاج، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات مفادها اتجار كل من "إبراهيم. ب" 34 عامًا عامل، "هيثم. ي" 33 عامًا عامل ويقيمان دائرة مركز جهينة بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جرى استهداف المتحرى عنهما بمأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثاني وذلك في كمين أعد لهما بجوار محطة وقود دائرة مركز أخميم وبحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوته وكمية مجزأة وزنت حوالي 3 كيلو جرام، ومطواه، و350 جنيهًا، وهاتفين محمول.

بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.