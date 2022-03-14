صور.. إغلاق 16 منشأة لمخالفة المواعيد وإجراءات كورونا في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

أسفرت الحملات عن إغلاق 16 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة لمواعيد الإغلاق وضوابط مواجهة كورونا، بواقع "13 محلا بحي المنتزه أول، و2 بوسط، ومنشأة بحي العامرية أول".

وأشارت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى استمرار الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.