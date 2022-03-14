الملا يبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة برامج العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، برنامج العمل السنوي للمؤسسة لتمويل التجارة للعام الحالي في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية عام 2018، بحسب من بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأكد الملا أن قطاع البترول يأتي على قائمة التمويل الذي تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة البترول لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن هذا التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات يمثل نموذجاً ناجحاً في مجال التمويل بشروط ميسرة، مؤكداً التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة وهو ما كان محل تقدير من المؤسسة الدولية الإسلامية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالتعاون البناء مع قطاع البترول، مؤكداً اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق البترولية نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية التي تفرض ضغوطاً تضخمية على أسعار البترول والمنتجات البترولية.

حضر جلسة المباحثات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.