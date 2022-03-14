تراجع الفاصوليا والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- شيرين صلاح:

تراجع كيلو الكوسة، والفاصوليا بين جنيه و10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 10و15 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.