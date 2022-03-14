الصين تتهم أمريكا ببث معلومات مضللة عنها بشأن تقديم مساعدات لروسيا

زيلينسكي يطالب بحظر الطيران فوق أوكرانيا طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاثنين، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده.معتبرًا أن التمنّع عن... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 11 شعبان 1443 هـ 11 شعبان 1443 هـ

الأزمة الأوكرانية:الناتو سيتحرك إذا ضربت روسيا التحالف ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن روسيا ستواجه ردا من حلف شمال الأطلسي إذا عبرت أي من هجماتها في أوكرانيا... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 11 شعبان 1443 هـ 11 شعبان 1443 هـ

التيار الكهربائي يعود إلى محطة تشيرنوبيل النووية أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في كييف الأحد أنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا والتي... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 10 شعبان 1443 هـ 10 شعبان 1443 هـ

موسكو تستأنف المفاوضات مع كييف أشار الكرملين الأحد إلى أن المحادثات بين كييف وموسكو ستُستأنف الاثنين عبر تقنية الفيديو، في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي توقيت... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 10 شعبان 1443 هـ 10 شعبان 1443 هـ

روسيا تؤكد قصف مركز لتدريب الأجانب ومقتل 180 من "المرتزقة" أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قصفت مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتلت 180 ممن وصفتهم بـ"المرتزقة" ودمرت مجموعة من... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 10 شعبان 1443 هـ 10 شعبان 1443 هـ

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