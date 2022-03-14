“رصاصة في الرأس”.. السيناتور الشهير يتحدث ثانية عن قتل بوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

توقع أحد أشهر أعضاء الكونغرس الأميركي، الجمهوري Lindsey Graham، بأن القتال في أوكرانيا “لن يتصاعد إلى الأسوأ”.

كما أضاف، خلال مقابلة مع برنامج Sunday Morning Futures على شاشة شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، أمس الأحد، أن حربا عالمية ثالثة لن تقع، معتبرا أنها “خدعة، لأن بوتين يعرف أنه لا أحد سيفوز في أي نزاع نووي”.

كذلك، قال “إذا أمر بوتين بشن هجوم على الولايات المتحدة، فإن جنرالاً سيقتله بالرصاص في رأسه”.

والشيء نفسه تقريبا، قاله أيضا السيناتور الجمهوري Jim Risch عن ولاية ايداهو، ولكن بعبارات مختلفة وفي برنامج مختلف. اذ اعتبر أن “على الولايات المتحدة ألا تخشى الحرب العالمية الثالثة مع روسيا بعد أن اتضح عدم كفاءة القوات الروسية من خلال حملتها في أوكرانيا” وفق تعبيره.

كما أضاف في برنامج Fox News Sunday أمس: “لن أسميها حربا عالمية ثالثة. أعتقد أن بوتين سينتهي بسرعة كبيرة لأنه مع قواته التقليدية هناك، كما تعلم، لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جداً. لذلك فلست قلقا”، في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا وإلى ما أثارته تلميحات موسكو المتكررة عن استخدام السلاح النووي!

وكان غراهام دعا أيضا الأسبوع الماضي إلى قتل الرئيس الروسي، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها قيصر روما الشهير، يوليوس قيصر، في 15 مارس العام 44 قبل الميلاد، ما استدعى استنكارا شديدا من السفارة الروسية في واشنطن آنذاك.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، استدعت استنفارا عسكريا غير مسبوق مع الغرب، لاسيما دول الناتو.

كما أعادت احياء المخاوف من حرب عالمية ثالثة، “نووية” هذه المرة، بحسب ما كرر أكثر من مرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف!