أميركا تبحث اتفاقًا نوويًا “بلا موسكو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

دخلت المفاوضات النووية في فيينا في سبات عميق، بعد أن أصابتها شظايا النزاع الروسي الأوكراني، الذي انعكس مطالبات مفاجئة من موسكو حول ضرورة إعفائها من العقوبات شأنها شأن أي دولة أخرى مشاركة في تلك المفاوضات، في حال التوصل لاتفاق مع طهران، يعيد إحياء الاتفاق السابق الذي وقع عام 2015 مع الدول الكبرى.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن لن تتفاوض بشأن أي إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا مع روسيا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي. لا بل كشف أن الإدارة الأميركية قد تحاول إبرام اتفاق منفصل يستثني موسكو، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الاثنين.

كما أضاف أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل، في استكشاف بدائل للاتفاق النووي، الذي بات في آخر مراحل الاتفاق عليه، إذا لم تتراجع موسكو عن مطالبها بضمانات مكتوبة تعفيها من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، والتي قد تقلص تجارتها المستقبلية مع إيران، لاسيما وأن مثل تلك الضمانات يمكن أن تقوض بقوة مجموعة العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على الروس بسبب العملية العسكرية التي أطلقت في فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وتابع المسؤول الرفيع قائلا: “لا أرى مجالًا لتجاوز الإعفاءات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة” ، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

إلى ذلك، أكد أن اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكاً وفي “في متناول اليد”، موضحا أنه لم يكن قد تبقى سوى عدد قليل فقط من القضايا العالقة عندما توقفت المحادثات يوم الجمعة الماضي بسبب الطلب الروسي المستجد. كما وصف المسؤول المطالب الروسية بأنها “أخطر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق”.

يذكر أن المفاوضات كانت عُلّقت قبل أيام مؤقتًا، لأسباب خارجية (مطالب روسية)، كما أعلن في حينه المنسق الأوروبي إنريكي مورا. في حين حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موسكو يوم السبت، من أن مطالبها بضمان تجارتها مع طهران تهدد بانهيار التوصل لاتفاق نووي بعد أن بات شبه مكتمل.