قديروف ينشر فيديو له قرب كييف.. ويبحث خطة السيطرة على العاصمة مع قواته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رمضان قديروف، إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تتمركز قرب العاصمة كييف.

ونشرت قناة “غروزني” التلفزيونية الشيشانية مقطعا مصورا على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي “تليغرام”، الأحد، يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كييف. وكتب على حسابه على “تليغرام”: “ألم تشاهدوا الفيديو؟”.

ونشر قديروف مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف في إطار القوة العسكرية الروسية.