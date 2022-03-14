عمرة 1443.. تحذير ونصائح من "الحج السعودية" للمعتمرين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عدة نصائح إلى المعتمرين المصريين المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، وفقًا للضوابط والاشتراطات الخاصة وضعتها وزارة السياحة والآثار، ومن بينها الاشتراطات الخاصة بالمعتمرين، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهري (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري.

ونصح القرشي في تصريح خاص لمصراوي، المعتمرين، بضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بالسفر، والحصول على اللقاحات المعتمدة بالمملكة لدخول الأراضي السعودية.

وأوضح أن ‏وزارة الصحة السعودية، أعلنت اللقاحات الـ 9 والمعتمدة داخل ‎المملكة بحيث يمكن تقديم طلب اعتمادها عند تلقيها في الخارج وتسجيلها عبر الموقع الإلكتروني وهي: (فايزر - موديرنا - أكسفورد - جانسن - سينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين - سبوتنيك الخامس - كوفوفاكس).

وحذر مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، المعتمرين، من التخلف عن الموعد المحدد لمغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة برنامج العمرة تجنبا للغرامة المالية.

وأشار القرشي، إلى أن غرامة التأخير عن مغادرة المعتمر للمملكة تصدر فورا بمبلغ 25 ألف ريال على الشركة السياحية، و15 ألف ريال على المعتمر مع تبصيمه بصمة مرحل.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من اليوم 5 مارس الحالي.

ونصت القرارات على النحو التالي:

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

- عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

- يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

- إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.