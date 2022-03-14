الطقس في 5 أيام: أمطار وانخفاض الحرارة.. وصقيع حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم حوالي 6 درجات، لتصبح الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بموجة صقيع شديدة البرودة، تمر على البحر المتوسط لتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، بالإضافة إلى غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت منار، إلى أن هذه الانخفاضات مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الطقس بارد خلال فترات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار بين 16 و17 درجة مئوية وذلك في أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، على أن تتراوح خلال ساعات الليل بين 8 و 10 درجات.

وأشارت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، لتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت منار:"تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".