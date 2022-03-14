متى تعلن السعودية تفاصيل موسم الحج المقبل؟.. مسؤولان سعوديان يجيبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مسؤولان سعوديان في اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، موعد الإعلان عن تفاصيل موسم الحج وأعداد حجاج الداخل والخارج، لهذا العام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب تداول مواقع إلكترونية سعودية وجروبات شركات السياحة المصرية والسعودية العاملة في الحج والعمرة، أخبارا تشير إلى أن نسبة حجاج الداخل خلال الموسم الجديد 100% أما حجاج الخارج ما زالت بين 50% أو أكثر، بالإضافة إلى تناول تصريح منسوب للمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، بأن حج هذا العام سيكون بأعداد كبيرة".

الإعلان قريبًا

وأكد الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تطورات وإعلان تفاصيل جديدة بشأن الحج خلال هذا الموسم 1443 هجرية.

وقال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية لمصراوي:" نتوقع الإعلان عن تفاصيل موسم الحج قريبا إن شاء الله، وحتى الآن لم يصدر أية تصريحات رسمية في هذا الشأن".

ملتقى الحج والعمرة

من جانبه، قال سعيد باحشوين، عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة السعودية، إن الإعلان عن تفاصيل موسم الحج خلال الموسم الجديد، ستكون في ملتقى الحج والعمرة بجدة السعودية يوم 21 مارس بإذن الله".

وأكد عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة لمصراوي، عدم إعلان أي مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل تخص موسم الحج هذا العام حتى الآن، متابعا:"كل ما يتم تداوله اجتهادات".

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من اليوم 5 مارس الحالي.

ونصت القرارات على النحو التالي:

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

- عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

- يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

- إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.