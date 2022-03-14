شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 13 عنصرا من القوات الأمنية في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين شنوا هجوما استهدف عناصر أمنية في محيط بلدة تاباركو شمالي البلاد، مضيفا أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 13 عنصرا فيما لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين. وأصيب عناصر أمن آخرون خلال الهجوم اثنان منهم في حالة خطيرة وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووقع هذا الهجوم فيما قتل شخصان أيضا وأصيب آخرون عندما اصطدمت حافلة بلغم أرضي قرب تاباركو.