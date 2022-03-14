شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.7 درجات يقع قبالة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن زلزالا قويا وقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وشعر به السكان بقوة في بعض المناطق ومنها مدينة بادانج ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مدير وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.7 درجة وقع عند الساعة 04:09 بالتوقيت المحلي (21:09 بتوقيت جرينتش الأحد). وأضاف أن الزلزال لم يكن بالقوة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

كان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قد قال في وقت سابق إن زلزالا بقوة 6.8 درجات وعلى عمق 40 كيلومترا وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا.

ولم يتلق المسؤولون أي معلومات حتى الآن عن الأضرار لكن مسؤولا قال إنهم ما زالوا يقيمون التأثير في بعض المناطق النائية ومنها نياس سيلاتان في شمال سومطرة حيث توجد صعوبة في الاتصالات.