شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 1437 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن بر الصين الرئيسي سجل 1437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 1938 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 1337 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1807 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 906 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1455 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 116902 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.