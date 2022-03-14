إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.