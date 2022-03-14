إعادة محاكمة متهم بـ "خلية الزيتون".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهم وآخرين بأحكام ما بين المشد 5 و10 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.