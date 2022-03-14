بكين قلقة من الوضع في أوكرانيا وترد على تقارير توريد السلاح لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت السفارة الصينية في واشنطن أن أولوية الصين حالياً هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة، وذلك رداً على تقارير إعلامية عن طلب موسكو من بكين عتاداً عسكرياً منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان، “الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقاً”.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفتا “فايننشال تايمز” و”واشنطن بوست”، الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور روما، الإثنين، للاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان ومجموعة من القضايا الأخرى.

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي ولم تسمها “غزوا” كما وصفتها غالبية الدول الغربية لكنها حثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف عن هوياتهم لم يذكروا نوع الأسلحة التي طلبتها روسيا أو كيف كان رد الصين.

وامتنع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن التعليق، كما لم تعقب موسكو على ما ذكرته الصحيفتان.