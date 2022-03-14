شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الاستراتيجية الوطنية للتطوع؟.. دراسة حديثة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية التى نفذتها الدولة المصرية لدعم ثقافة التطوع فى المجتمع المصرى.

وأوضحت الدراسة أنه خلال ديسمبر 2021، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتطوع، والتي تستهدف تأطير سياسات العمل التطوعي من خلال إتاحة حوار مجتمعي يضم كافة المهتمين في المجتمع عبر عقد ورش عمل، وحلقات نقاشية للتوصل إلى إعداد دراسة شاملة حول مستقبل العمل التطوعي في مصر، وقد جاء ذلك على خلفية سلسلة من الأحداث الهامة في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ألقت الضوء على ضعف ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية كأحد التحديات التي تواجه مكون الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها ضمن التكفل بحرية التنظيم كأحد بنود محور الحقوق المدنية والسياسية بالاستراتيجية.

وذكرت الدراسة أن نجاح الجهود التشريعية لتنظيم العمل التطوعي في مصر مرهونًا بعوامل متعددة، منها وجود هيئة أو وحدة تختص بإدارة ومتابعة العمل التطوعي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تفعيل اتحاد الخدمة العامة التطوعية التابع لوزارة الشباب والرياضة، علاوة على توحيد جهات التطوع بسياساتها وأهدافها، خاصة الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم تنسيقية شباب الأحزاب، لتفادي تداخل الإطار المؤسسي الرسمي لتنظيم العمل التطوعي نتيجة للتعددية، ولضمان استدامة المبادرات والمشروعات، لذا يعد إعلان القيادة السياسية عن تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة يوليو الماضي خطوة هامة في هذا الصدد، فقد تضمنت أهداف الاتحاد دعـم وتنفـيذ الخطط التنموية المجتمعية، وإرساء قواعد الـعـمـل التطوعي، وقد ضم الاتحاد نحو 21 ألف متطوع منهم 31% إناث، و69% ذكور.