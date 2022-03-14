شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: يجب على بوتين إنهاء الحرب واختيار المسار الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها قبل قليل، أنه يجب على بوتين إنهاء الحرب واختيار المسار الدبلوماسي، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريًا عن التجارة العالمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الروسية فرضت حصارًا على ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود، موضحة أن البحرية الروسية الخليج 365 توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا.

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث، شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة.

واعتبر في تصريحات جديدة أمس الأحد أن “روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك”، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.