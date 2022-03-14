شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني يدعو لتسريع وتيرة تسليح جيش بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، للإسراع من وتيرة تسليح الجيش الألماني.

وقال زودر الذي يشغل أيضًا منصب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «نحتاج للسرعة: يتعين على الائتلاف الحاكم عرض برنامج فوري يتم من خلاله جعل الجيش الألماني جاهزا للاستعانة به بشكل كامل في غضون عام».

وتابع زودر: «يجب أن تكون جميع الأسلحة متاحة للعمل بكامل طاقتها بحلول مارس 2023، ويشمل ذلك توفير ذخيرة كافية وجميع قطع الغيار وإمدادات ومعدات تسليح شخصية للجنود».

وأضاف رئيس حكومة بافاريا إن هناك أيضًا حاجة لأنظمة أسلحة جديدة للدفاع الجوي وطائرات بدون طيار مسلحة ومروحيات حديثة ومقاتلات جديدة، وقال: «يجب أن تتخذ وزيرة الدفاع الألمانية إجراء بخصوص هذا الأمر على الفور».

يُذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عن برنامج تسليح ضخم للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو للاستثمار في تسليح القوات، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية الحالية.