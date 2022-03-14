شكرا لقرائتكم خبر عن 12 استهدافا.. التحالف يدمر آليات عسكرية وخسائر بشرية للحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تحالف دعم الشرعية باليمن توجيه ضربات موجعة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأعلن التحالف، أمس الأحد، عن تنفيذ 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وأسفرت الاستهدافات عن تدمير 8 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثي، بحسب ما أكد التحالف.

وأعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة، في محافظة صعدة. وقالت وسائل إعلامية يمنية، إن دفاعات الجيش الجوية بمحور رازح في محافظة صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه المناطق التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية.

وقال أركان حرب لواء الواجب الأول العقيد، ضيف الله اليعري، إن الميليشيا لجأت إلى إطلاق المسيرات المحملة بالقذائف على خط المواجهات، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الجيش، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على الأرض.

يأتي ذلك بعد معارك عنيفة شهدتها عدد من مناطق محافظة صعدة، خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير عدد من المواقع.

صد هجوم

وصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هجوما لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن ميليشيا الحوثية لاذت بالفرار بعد سقوط كثير من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها بقصف لمدفعية الجيش».

وأضاف المصدر إن مقاتلي الجيش والمقاومة استعادوا طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر الميليشيا قبل أن تفر تحت ضربات الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف بغارتين تعزيزات تابعة للميليشيا الإيرانية ونتج عنها تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

شعارات مناوئة

من جانب آخر، ألقت الميليشيا الحوثية القبض على العشرات من اليمنيين بعد اتهامهم بكتابة شعارات مناوئة للحوثيين.

وقالت مصادر أمنية لإحدى الوسائل الإعلامية اليمنية، الأحد، إن الحوثيين نفذوا حملة أمنية في المربع الشرقي بمديرية سنحان في محافظة صنعاء بعد اتهامهم بكتابة شعارات مناوئة للميليشيا الحوثية من خلال رسائل ومجموعات داخل تطبيق «واتساب».

وأضافت المصادر إن الحوثيين قاموا بمداهمة منازل عدد من المواطنين في قرية مقولة وسيان والهجرة للقبض على مواطنين تتهمهم الميليشيا الحوثية بكتابة شعارات مناوئة لهم.

وأكدت المصادر أن الحوثيين نقلوا عددا من المواطنين بعد القبض عليهم إلى إدارة الأمن في مديرية سنحان وعددهم خمسة أشخاص، وما زالت الميليشيا الحوثية تطالب بـ24 شخصا آخر من المنطقة نفسها.

إجبار الأطفال

واستكمالا لإرهابها، لجأت ميليشيا الحوثي لفرض جبايات على طلاب المرحلة الابتدائية، لدعم ما يسمى المجهود الحربي.

وشكا أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية، من إجبار ميليشيا الحوثي أطفالهم على دفع جبايات لصالح ما يسمى المجهود الحربي، ومطالبتهم بالتبرع، لصالحها.

وأضافوا إن الميليشيات بعثت ظروفا خاصة إلى أهالي الطلبة، تطالبهم من خلالها بالتبرع لجبهات القتال.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات خصصت نحو 3 حصص لتحريض الطلاب على الانخراط في صفوفها، والالتحاق بجبهات القتال، والمشاركة في الدورات الطائفية.