شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستنكر الهجوم الصاروخي على أربيل: نقف إلى جانب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة وقوفها إلى جانب العراق بعد الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل أمس، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية. وأكدت وزارة الخارجية، تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

12 صاروخا باليستيا

وأكدت السلطات المحلية في إقليم كردستان العراق أن 12 صاروخا باليستيا سقطت على أربيل عاصمة الإقليم الواقع بشمال البلاد في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، واتهم مسؤول أمريكي إيران بشن الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الأمريكية الجديد بالمدينة.

ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 احتمال انهيارها بعد أن قدمت روسيا مطلبا في وقت حرج أجبر القوى العالمية على وقف المفاوضات لفترة غير محددة رغم وجود نص شبه مكتمل للاتفاق.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان إن 12 صاروخا باليستيا سقطت على أربيل في الساعة الواحدة صباحا مستهدفة المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية والمنطقة السكنية المجاورة لها لكنها لم تتسبب سوى في خسائر مادية وإن مدنيا واحدا أصيب بجروح.

وقال مسؤول أمني عراقي إن الصواريخ مصنوعة في إيران. وفي وقت لاحق من يوم أمس قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا يعلن فيه المسؤولية عن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

جريمة إرهابية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن استهداف مدينة أربيل بالصواريخ جريمة إرهابية مُدانة.

وقال الرئيس صالح، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «القصف يأتي في توقيت مريب مع بوادر الانفراج السياسي ويستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة».

وأضاف: «يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون».

تعدٍ على الشعب

كما أدان رئيس الوزراء العراقي في تغريدة على تويتر الاعتداء وقال: «الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا. تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا».

انتهاك صارخ

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن القصفَ الصاروخي، الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان، يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، إنها تدين القصف لما يحمله من «انتهاك صارخ للسيادة العراقية، وترهيب للآمنين ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلة بالغة الأهمية».

وأضافت: «إن هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى».

هجوم شائن

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الواقعة بأنها «هجوم شائن» لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشآت التابعة للحكومة الأمريكية في أربيل.

مجلس التعاون

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية. وأعرب الأمين العام عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدًا مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

مملكة البحرين

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية وقوف البحرين ودعمها الكامل للعراق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وجهودها الرامية للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، مشددة على موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه وأسبابه، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

تعدٍ سافر

كما أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق بمجموعة من الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أنه تعدٍ سافر على سيادة وأمن العراق وشعبه، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة. ودعا البرلمان العربي في بيان، جميع الأطراف العراقية إلى العمل بشكل جاد، وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم، لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة.

اعتداء إرهابي

وأدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي، مُشددا على تضامن بلاده ووقوفها المطلق إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه وأمن شعبه.

عمل خسيس

كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية، وأسفر عن وقوع خسائر مادية. وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

هجوم جبان

من جهتها وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/يونامي/ قصف مدينة أربيل بالصواريخ بأنه هجوم جبان. وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة أن «البعثة تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل».

عمل خبيث

وأدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان، دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه، داعيًا إلى سرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة السلم الأهلي.