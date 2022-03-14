شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 200 عنصر من «حركة الشباب الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة الشباب في غارات بوسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس الأحد أن الجيش نفذ عمليات عسكرية في جلجدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن عسكريين القول إن العمليات العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة «هريري جوبدلي» التابعة لإقليم جلجدود بولاية جلمدج الإقليمية. وأضافت الوكالة إن هناك قادة من الحركة بين القتلى.

وتعاني البلاد من أعمال عنف متكررة في ظل استمرار محاولات حركة الشباب لبسط نفوذها على الصومال. وتسيطر الحركة حاليا على مناطق واسعة في الجنوب وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين.

وفي سياق متصل، قبضت وحدات من الجيش الصومالي على عدد من العناصر المشتبه بهم من عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية. وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن عناصر من الجيش نفَّذت عملية أمنية في منطقة بريري بمحافظة شبيلي السفلى أسفرت عن القبض على العناصر المشتبه بهم، مشيرة إلى أن العملية كانت تهدف إلى ضمان الأمن في المنطقة ومنع ميليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى ليل نهار إلى زعزعة الأمن من التسلل إليها.