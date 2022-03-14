الإطار التنسيقي يعلق على قصف أربيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، ضرورة تقديم الايضاحات بشأن القصف الصاروخي الذي تعرضت له أربيل أمس الأحد.

وقال الاطار في بيان إن قادته “بحثوا في اجتماعهم اليوم استمرار الحوارات السياسية من اجل اتمام التفاهمات اللازمة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية وحفظ حقوق المكون الاجتماعي الاكبر وباقي المكونات الكريمة”.

كما بحث المجتمعون بحسب البيان “تعرض مدينة اربيل الى قصف صاروخي استهدف احد الاماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها”، مضيفا “خلص المجتمعون الى ضرورة تقديم الايضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤولين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان الحقيقة ولمنع استخدام الارض العراقية للاعتداء على دول الجوار وعدم السماح لاي طرف بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي”. ولفت البيان الى أن “المجتمعين استنكروا جريمة إعدام أكثر من أربعين مواطنا من شيعة القطيف في السعودية مؤكدين ادانتهم هذه الجريمة المخالفة لمبادئ الديانات السماوية كافة والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابع البيان “إننا في الوقت الذي ندعو فيه المنظمات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها الحقيقي وإلتزام جانب الحياد وعدم الإنجرار خلف سياسات المصالح الضيقة وتوجيهات الأنظمة الحاكمة، نؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرار حدوثها”.

وتعرضت اربيل فجر أمس الاحد الى قصف صاروخي، وبعد ساعات تبنى الحرس الثوري في ايران القصف، عازياً ذلك الى استهدف "مركز اسرائيلي".