سوليفان: تخفيف العقوبات على فنزويلا يحتاج لـ"خطوات ملموسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد إن تخفيف العقوبات على فنزويلا سيكون مرهونا بـ"خطوات ملموسة" من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن سوليفان قوله لبرنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي" ردا على سؤال عن التواصل مع فنزويلا لتوفير مزيد من النفط في السوق "أي تخفيف للعقوبات نقوم به يجب أن يكون مرهونا بخطوات ملموسة يتخذها مادورو والأشخاص المحيطين به".

وجاءت تصريحات سوليفان بعدما استقبل مادورو مسؤولين بارزين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الماضي لبحث تخفيف العقوبات على صناعة النفط. وبعد أيام، أطلقت الحكومة سراح سجينين سياسيين أمريكيين.

وأضاف سوليفان "النتيجة التي تحققت من زيارة المسؤولين الأمريكيين لفنزويلا الأسبوع الماضي كانت إطلاق سراح سجينين سياسيين أمريكيين، هما الآن في منزليهما مع عائلتيهما. لا يزال هناك المزيد من المواطنين الأمريكيين في فنزويلا، ونعمل على مدار الساعة لإطلاق سراحهم".