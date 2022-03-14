زيلينسكي يطالب بحظر الطيران فوق أوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاثنين، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده. معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر بُعد منتصف الليل: «إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو».



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