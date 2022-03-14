وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للسيدة كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.
وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيدة كاتالين، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ السيدة كاتالين نوفاك بمناسبة فوزها برئاسة المجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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