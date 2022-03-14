القيادة تعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق

وقال الملك: «تلقينا نبأة وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية زامبيا الرئيس هاكيندي هيشيليما، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روبياه باندا.
وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».
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