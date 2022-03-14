دعم صومالي لحماية التجارة العالمية

دعم قرار المجلس
ولفت عرب إلى أن الحكومة الصومالية الفيدرالية اعتمدت قرار مجلس الأمن في 28 فبراير2020 الدي يتبني قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السلاح، كما اعتمد صباح اليوم الإثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات ويصف جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بـ«جماعة إرهابية».
مشيرا إلى أن الصومال واليمن بلدان عربيان شقيقان تربطهما علاقات تاريخية متينة وممتدة عبر العصور مع القرب الجغرافي والثقافي والديني، ناهيك عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
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