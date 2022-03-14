دعم صومالي لحماية التجارة العالمية

كشف مستشار رئيس الوزراء الصومالي، عمر عرب، في حديث خاص أنه سيكون هناك تعاون رفيع المستوى بين السعودية والصومال والحكومة الشرعية اليمنية لحماية مضيق باب المندب، وأن الصومال قد يتيح فرصة مساعدة المملكة في توفير مواقع عسكرية إستراتيجية عبر مضيق باب المندب لحماية التجارة العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية وتدريب القوات الصومالية للمشاركة في تحالف البحر الأحمر.

دعم قرار المجلس

ولفت عرب إلى أن الحكومة الصومالية الفيدرالية اعتمدت قرار مجلس الأمن في 28 فبراير2020 الدي يتبني قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السلاح، كما اعتمد صباح اليوم الإثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات ويصف جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بـ«جماعة إرهابية».

مشيرا إلى أن الصومال واليمن بلدان عربيان شقيقان تربطهما علاقات تاريخية متينة وممتدة عبر العصور مع القرب الجغرافي والثقافي والديني، ناهيك عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.