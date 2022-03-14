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دعم صومالي لحماية التجارة العالمية

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كشف مستشار رئيس الوزراء الصومالي، عمر عرب، في حديث خاص أنه سيكون هناك تعاون رفيع المستوى بين والصومال والحكومة الشرعية اليمنية لحماية مضيق باب المندب، وأن الصومال قد يتيح فرصة مساعدة المملكة في توفير مواقع عسكرية إستراتيجية عبر مضيق باب المندب لحماية التجارة العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية وتدريب القوات الصومالية للمشاركة في تحالف البحر الأحمر.

دعم قرار المجلس

ولفت عرب إلى أن الحكومة الصومالية الفيدرالية اعتمدت قرار مجلس الأمن في 28 فبراير2020 الدي يتبني قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السلاح، كما اعتمد صباح اليوم الإثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات ويصف جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بـ«جماعة إرهابية».

مشيرا إلى أن الصومال واليمن بلدان عربيان شقيقان تربطهما علاقات تاريخية متينة وممتدة عبر العصور مع القرب الجغرافي والثقافي والديني، ناهيك عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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