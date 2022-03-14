الأزمة الأوكرانية:الناتو سيتحرك إذا ضربت روسيا التحالف

ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن روسيا ستواجه ردا من حلف شمال الأطلسي إذا عبرت أي من هجماتها في أوكرانيا الحدود وضربت أعضاء في التحالف الأمني.

وأخبر برنامج «واجه الأمة» لشبكة سي بي إس نيوز أن الرئيس جو بايدن «كان واضحًا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو وهذا يعني كل شبر».

مشيرًا إلى أن شن هجوم عسكري على أراضي الناتو من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5. وهذا يتطلب من الدول الأخرى في الناتو الدفاع عن الدولة التي تعرضت للهجوم. مضيفا: «سنستخدم القوة الكاملة لتحالف الناتو في الرد».

حيث ضربت صواريخ روسية، الأحد، قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود الغربية لأوكرانيا مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا.

رد غاضب

وأوضح سوليفان، إن الناتو سيرد حتى لو كانت رصاصة روسية أصابت أراضي الناتو عرضية.

فيما أرسل الرئيس جو بايدن مستشاره للأمن القومي لإجراء محادثات مع مسؤول صيني رفيع في روما، يوم الإثنين، مع تزايد المخاوف من أن الصين تضخم المعلومات المضللة الروسية في حرب أوكرانيا، وقد تساعد روسيا على التهرب من العقوبات الاقتصادية.

وقالت المتحدثة إميلي هورن، إن المحادثات بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومستشار السياسة الخارجية الصيني الكبير يانغ جيتشي ستركز على «جهود إدارة المنافسة بين بلدينا ومناقشة تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي». لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

واتهم البيت الأبيض بكين بنشر مزاعم روسية كاذبة بأن أوكرانيا كانت تدير مختبرات أسلحة كيماوية وبيولوجية بدعم من الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين كانت تحاول توفير غطاء لهجوم محتمل بالأسلحة البيولوجية أو الكيماوية على الأوكرانيين من قبل الجيش الروسي.

اتهام دول أخرى

ذكر سوليفان في برنامج «Meet the Press» على قناة NBC الأحد ردًا على اتهام روسيا لدول أخرى بالتحضير لشن هجمات بيولوجية أو كيميائية، بأنه لا ينبغي للصين والدول الأخرى محاولة مساعدة روسيا في الالتفاف حول العقوبات، وأوضحت الولايات المتحدة أنه لا ينبغي للدول الأخرى إنقاذ الاقتصاد الروسي.

وقال: «سنضمن ألا تتمكن الصين ولا أي شخص آخر من تعويض روسيا عن هذه الخسائر».

وجاءت الاتهامات الصارخة بشأن التضليل الروسي والتواطؤ الصيني بعد أن زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عدم وجود دليل على أن الولايات المتحدة تمول معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الأوكرانية.

وردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الادعاء الروسي، الذي ادعى أن هناك 26 مختبرًا بيولوجيًا ومنشآت ذات صلة «تتمتع فيها وزارة الدفاع الأمريكية بالسيطرة المطلقة». وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتلق أي معلومات تدعم مثل هذه الاتهامات.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي هذه المزاعم الأسبوع الماضي بأنها «منافية للعقل».

«الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، ويبدو أن الصين قد أيدت هذه الدعاية، يجب علينا جميعًا أن ننتبه لروسيا لاستخدامها المحتمل أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، أو لإنشاء عملية كاذبة باستخدامها»، «إنه نمط واضح».

تحديثات الغزو

لفيف، أوكرانيا

ذكر الرئيس الأوكراني أنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف مدني عبر ممرات الممر الآمن حتى الآن، وتتجه قافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى مدينة ماريوبول المحاصرة.

مدينة الفاتيكان

شجب البابا فرانسيس «الهمجية» المتمثلة في قتل الأطفال وغيرهم من المدنيين العزل في أوكرانيا ودعا إلى وقف الهجمات «قبل تحويل المدن إلى مقابر».

لفيف، أوكرانيا

قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن ما مجموعه 85 طفلاً قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

لفيف، أوكرانيا

قال مسؤول محلي يوم الأحد إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 57 بجروح عندما استهدفت غارة جوية روسية قاعدة تدريب عسكرية في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

روما

قالت الإذاعة الرسمية الإيطالية إن حافلة تقل نحو 50 لاجئا من أوكرانيا انقلبت على طريق سريع رئيسي في شمال إيطاليا، مما أسفر عن مقتل راكب وإصابة عدد آخر، لم تكن أي منهم خطيرة.

لفيف، أوكرانيا

نفذت القوات الروسية غارة جوية على ميدان عسكري بالقرب من لفيف في غرب أوكرانيا، ووسعت هجومها بالقرب من الحدود مع بولندا.