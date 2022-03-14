شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: أولويتنا منع أزمة أوكرانيا من الخروج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة اليوم الأحد إن أولوية الصين حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة، وذلك ردا على تقارير إعلامية عن طلب موسكو من بكين عتادا عسكريا منذ أن شنت غزوها.

وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا".

وأضاف "الأولوية القصوى الآن هي منع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة".

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".