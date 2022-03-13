شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أوكرانيا: إجلاء 5500 مدني عبر 9 ممرات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس وزراء أوكرانيا، إنه تم إجلاء 5500 شخص اليوم عبر 9 ممرات إنسانية من أصل 14 ممرا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة “العربية”.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة، مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثالث.

وقال زيلينسكي في تصريحات جديدة اليوم الأحد إن “روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك”، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وفق تعبيره.