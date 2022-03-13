شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «أوباما» بفيروس كورونا ويكشف الأعراض التي يعاني منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصيب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة تحليله إيجابية. ونقلت وكالة “رويترز” عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ”كوفيد -19″ وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه. وغرد أوباما على تويتر قائلا: “كنت أعاني من التهاب في الحلق لبضعة أيام، لكن أشعر أنني بخير فيما عدا ذلك”، وتابع قائلا: “ميشيل وأنا ممتنون لتلقينا التطعيم والجرعة التعزيزسة، وقد جاءت نتيجة مسحتها سلبية”.

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