شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الروسي يكشف مفاجأة صادمة عن زيارة رئيس أوكرانيا لمصابي الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زعم الإعلام الروسي، أن الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونشره على “إنستقرام” مساء اليوم الأحد، تم تصويره منذ أيام.

وظهر الرئيس الأوكراني، وهو يزور جرحى قواته في مستشفى، ويقدم لهم الهدايا والتكريمات.

وحسب “روسيا اليوم”، فإن الطبيبة الظاهرة في الفيديو قتلت في المعارك إلى جانب قوات كييف قبل أسبوعين.

وحسب “روسيا اليوم”، تظهر في الفيديو الطبيبة إينا ديروسوفا التي توفيت في 26 فبراير وأكد أقاربها وفاتها.

وأشارت أن الرئيس الأوكراني منحها بنفسه لقب بطلة أوكرانيا بعد وفاتها.

واتضح – حسب الصحيفة- أن مقطع الفيديو المنشور لزيارة رئيس أوكرانيا للجنود المصابين في 13 مارس هو فيديو مزيف.

وأضافت أنه تم تسجيل الفيديو في فبراير، قبل مقتل الطبيبة ديروسوفا.